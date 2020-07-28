وزيرة التضامن: الرئيس يقدر دور المرأة المصرية ووجه بتطوير دور الرعاية

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس دائما يقدر دور المرأة والفتاة المصرية في كل المجاملات الاجتماعية والاقتصادية، موجهة رسالة للفتيات وتشجيعهم بأن يكونو فتيات منتجات ومشاركة عجلة الإنتاج، لافتة إلى أن صندوق تحيا مصر يقوم بالعديد من المبادرات، وأن التعاون مع الصندوق منها تطوير مؤسسات الرعاية وبرنامج مستورة، وأيضا مبادرة حياة كريمة وأن التنسيق بين مؤسسات الدولة هو واجب وطني.

وأضافت القباج، أن الاهتمام بمؤسسات الرعاية وتحسين جودة الخدمات بداخلها قائلا للفتيات: "عايزة تكونوا أقوياء ولا أحد يكسركم، وشجعو بعض على الإنتاج"، لافتة إلى برنامج مودة الذي تنفذه الوزارة يخص بالقيم والعلاقات الأسرية الجيدة وطالبتهم بمتابعة منصة مودة، وأوصت الفتيات بالاهتمام بالأسر والأزواج وأيضا بالأطفال قائلة: "أتحدث لكم كأم قبل أن أكون وزيرة"، جاء ذلك خلال احتفالية صندوق تحيا مصر لتيسير زواج الفتيات ضمن مبادرة "دكان الفرحة".

وأكدت الوزيرة حرص الرئيس ورئيس الوزراء بتطوير البنية التحتية لمؤسسات ودور الرعاية لتحسين جودة الخدمات، لافتة إلى وجود ما يقرب من 1200 دار سواء لذوي الإعاقة وكبار السن والمسؤولين عليها الجمعيات الأهلية والوزارة تشرف عليهم وأن مبادرة "حياة كريمة" أصبحت في القرى وأيضا في الأسر.