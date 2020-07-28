طلاب جامعة الأزهر ينهون الامتحانات اليوم.. وعلمي الثانوية يؤدون التوحيد

ينهي طلاب الفرق النهائية بجامعة الأزهر بكليات القاهرة والأقاليم، اليوم، امتحانات نهاية العام، والتي استمرت 24 يوما.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إن الامتحانات تمت في أجواء هادئة تماما، ولم تحدث أي مشكلات بها سواء بالفرع الرئيسي بالقاهرة أو كليات الأقاليم.

وأضاف عامر، في تصريح له، أنه لم ترد شكاوى من الطلاب حول وجود أي جزئيات من خارج المنهج، أو أي أسئلة غامضة، وكانت جميع اللجان يسودها الهدوء.

وأدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة التوحيد، وأكد عدد من الطلاب على سهولة الامتحان، وقال محمد صالح طالب من معهد كفر طحا بالقليوبية: "الامتحان كان سهلا وفي متناول جميع الطلاب وإن كان طويل قليلا بالنسبة للوقت إلا أن سهولته أجمع عليها كل من كان بلجان المعهد".