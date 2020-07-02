سياسيو تركيا يهاجمون أردوغان بعد الانتقام من داود أوغلو: تصرف مخزي

لا تزال أصداء قرار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بإغلاق جامعة شهير مستمرة، إذ أعلن عدد من الأحزاب التركية رفضهم للقرار ومساندتهم لمؤسس الجامعة رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داود أوغلو، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان أردوغان، أصدر قرارًا رئاسيًا، نشر في الجريدة الرسمية بإغلاق جامعة شهير الواقعة في إسطنبول، التي أسسها أحمد داوود أوغلو وقد شارك أردوغان في افتتاحها بنفسه، فى قرار من شأنه الانتقام من أوغلو.

من جهته، اعتبر المرشح الرئاسي السابق محرم انجه عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه لا يمكنه الصمت حيال القرار رغم انتقاده لداود أوغلو وقتما كان يتولى رئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أن القرار يعد انتقامًا من داود أوغلو بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس حزب السعادة التركي تمال كرم أوغلو، عبر حسابه في "تويتر"، إن "فؤاد سزجين من أفضل علماء التاريخ الإسلامي والمعروف بأعماله. شيء مخزي للغاية أن نتذكره في ذكرى وفاته بإغلاق جامعة شهير".

أما وزير الاقتصاد السابق علي باباجان فأعرب عن شديد حزنه بعد سماع نبأ إغلاق رئيس الدولة لجامعة شهير، وقال على "تويتر"، إن "كل ما نشهده في هذه الأوقات ممارسات منافية للدستور والقانون".