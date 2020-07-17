استقالات جديدة بحزب أردوغان.. 15 قياديا ينضمون لـ"مستقبل" داود أوغلو

من جديد، عادت الاستقالات تضرب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، واستقالت رئيسة فرع النساء في الحزب بمقاطعة كزيلتبه التابعة لمدينة ماردين، أمينه جوكتاش، و14 من الأعضاء المرافقين لها، معلنين انضمامهم لحزب المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وعلقت صحيفة "يني تشاج" التركية، حول استقالة رئيسة فرع النساء في حزب العدالة والتنمية و14 عضوًا من حزب العدالة والتنمية، في مقاطعة كيزلتبه، التابعة لمدينة ماردين التركية، "يستمر تساقط أوراق حزب العدالة والتنمية".

والشهر الماضي، شهد حزب الحركة القومية، عددًا من الاستقالات لأعضائه، بسبب رفضهم للتحالف مع حزب العدالة والتنمية.

وأوضحت "يني تشاج"، أن المنظمات التابعة لحزب الحركة القومية تشهد بعض التحركات خلال الأيام الحالية، حيث أعلن رئيس مقاطعة الحزب في منطقة سيرين هيصار، استقالته من الحزب، وفعل الأمر نفسه عضو مجلس إدارة مقاطعة بولدان مليح بيوك درا.