ضبط 1064 مخالفة مرورية في كفر الشيخ  

شنت إدارة المرور بمحافظة كفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، لضبط المركبات المخالفة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1064 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ، سيدي سالم، الحامول، بلطيم ، دسوق".

ووجه المحافظ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون وضبط جميع أشكال الخروج على القانون.