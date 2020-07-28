تجديد حبس أب ضرب نجله المعاق حتى الموت في مدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمدينة نصر، حبس عامل بتهمة قتل نجله المعاق، وكشفت النيابة العامة عن تفاصيل التحقيق مع المتهم، ونسبت له تهمة القتل العمد، وزعم المتهم أن الجريمة حدثت بالمصادفة وأنه ضرب ابنه عندما شاهده في حالة هياج وصرخات دائمة فسقط على الأرض توفي على إثرها.

وأفادت التحقيقات أن النيابة العامة تلقت إخطارًا بوفاة الطفل المجني عليه مصابًا من ضرب والده له، وقد أكدت تحريات الشرطة ارتكاب الأخير الواقعة، ثم جرى مناظرة جثمان المجني عليه، وتبين أنه كان يعاني من قصور في نمو أطرافه.

وسألت «النيابة العامة» والدة المجني عليه فشهدت بتركها مسكن الزوجية على إثر خلافات مع زوجها المتهم، تاركةً نجلها المجني عليه مع والده، ثم تلقت لاحقًا اتصالًا من قريب لها أعلمها بوفاته، فانتقلت لرؤيته ووجدته مصابًا في مواضع متفرقة من جسده، فاتهمت زوجها بارتكاب الواقعة؛ لاعتياده ضرب المجني عليه.