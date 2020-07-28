نواب: مشروع الروبيكي سيعيد مصر لصدارة صناعة الغزل والنسيج عالميا

أكد عدد من نواب البرلمان، أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تشهدها البلاد في أوقات سابقة.

وأشاروا إلى أن الرئيس السيسي رفع شعار حي على الفلاح، من أجل رفعة الشأن المصري، وخفض معدلات الفقر بين طبقات المجتمع وزيادة معدلات الإنتاج والنمو.

وأوضح النواب لـ "الوطن" أن مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى والذي تم افتتاحه، اليوم، يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، لأحياء الصناعة المصرية وتشجيع المنتج الوطني.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لـ "الوطن" إن القيادة السياسية دائما تحرص على إقامة مجمعات صناعية لهدف منها تدوير عجلة الإنتاج والنهوض بالصناعات المصرية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان محددا حينما طالب بالنهوض بملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من أثار طيبة على كل المستويات وأبرزها خفض نسب البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل مختلفة للعمالة المصرية، وكذلك دعم مستقبل الصناعات الوطنية باعتبارها العماد الأساسي لنجاح اقتصاد الدولة.

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد المصريين، وأوفى معهم، والدليل حجم الإنجازات التي تشهدها مصر.

وقال لـ "الوطن" إن افتتاح المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي هو بداية العودة لصناعة الغزل والنسيج في مصر وبالتالي عودة لزراعة القطن المصري بفكر جديد ليكون الأول عالميا كما كان عليه سابقا.

واستطرد قائلا: "الرئيس السيسي وضع أمام أعينه خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج، والتي كانت مصر تشتهر بها في سنوات ماضية، وأحيائها الآن دلالة على أننا نعمل لصدارة هذا السوق مرة أخرى عالميا".

وشدد ياسر عمر على أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كانت قد وافقت على قرض لتطوير هذه الصناعة الهامة بضمان الشركة القابضة للغزل والنسيج لتطوير المصانع.

وقال إن مصر الآن أمام العالم بيد تبني وتعمر وأخرى تحمل السلاح لحماية الآمن القومي للبلاد.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذي يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، مشيرة إلى أن هذه المشروعات ستنهض بصناعة الغزل والنسيج وستضمن إحياء هذه الصناعة التي كانت مصر الرائدة فيها على مر العصور.

وأوضحت أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بضرورة إحياء صناعة الغزل والنسيج والنهوض بالقطن المصري وإعادته رقم واحد في الأسواق العالمية، بدأ تنفيذها على أرض الواقع، مما سيعكس وجود آليات سريعة للتحرك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يصب في النهاية لدعم الصناعة وتطوير المنتج المحلي الوطني.

وقال النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس السيسي، اليوم، المدينة الصناعية في الروبيكي، يعد إنجازا حقيقيا، ولا سيما أنه يعيد للأذهان سمعة القطن المصري عالميا ويضع مصر على خارطة صناعة الغزل والنسيج عالميا.

وأشار حافظ لـ "الوطن" إلى أن مشروع الروبيكي من المشروعات القومية التي تعبر عن رغبة وتحرك حقيقي لإعادة صناعة الغزل والنسيج في مصر بشكل متطور وإعادة هذه الصناعة إلى الصدارة مجددا.

وشدد على ضرورة أن تتوافر في العمالة العاملة داخل هذا المشروع كل مواصفات العامل الناجح، وذلك لتحقيق المشروع الهدف منه سواء على المستوى الاقتصادي أو التنموي.