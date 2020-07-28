رئيس التحرير

محمود مسلم

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة "سبايكر الجوية" في العراق

كتب:

أ ش أ
03:06 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
قوات الأمن العراقي

قوات الأمن العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، وقوع انفجارين في قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين بوسط العراق.

وأكدت الخلية في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، وقوع انفجارين في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية في محافظة صلاح الدين".

وأضافت أنّ "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، دون وقوع خسائر بالأرواح".

يذكر أنّ سبايكر هي قاعدة جوية عراقية خاضعة لسيطرة الدولة العراقية، وتقع القاعدة قرب مدينة تكريت شمالي العراق.

اقرأ المزيد:

العراق: فرض حظر تجوال شامل خلال أيام عيد الأضحى المبارك

الصحة العالمية: العراق لم يتجاوز مرحلة الخطر حتى الآن

الصحة العالمية تحذر: العراق ما يزال في مرحلة الخطر

مفوضية حقوق الإنسان في العراق: مقتل متظاهرين اثنين خلال أحداث ساحة الطيران

العراق يحذر من تسلل مجموعات إجرامية بين صفوف المتظاهرين