نائب يطالب بأسواق حضارية لعرض السلع ومراقبة الأسعار

قال النائب عبدالحميد كمال، خلال الاجتماع الثاني للجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني إنه ما زالت الأسواق في مصر تعاني من الفوضى والإهمال والعشوائية، وذلك لعدم وجود أسواق تحترم المواطنين من أجل بيع سلعة أو السلع المنضبطة من ناحية العرض، خاصة الأسعار والجودة وأيضا النقل والعرض لأن الأسواق العشوائية بها كثير من السلع الفاسدة والسلع التي ليس لها معايير للمواصفات والاستخدام الآدمي ويسود الغش التجاري بها وغير مطابقة للمواصفات الخاصة لحماية المواطنين.

وطالب كمال من خلال اللجنة أنه لابد أن يكون في مصر أسواق حضاريا متخصصة جزء منها للخضار جزء من هذه اللحوم والجزء للأسماك والفاكهة وغيرها ويتم بإنشائها بكود يلزم كل الأطراف بالمحافظة عليه، "يعني المفروض إن الغرف التجارية في المحافظات تدير أسواق المحليات وتدير أسواق جهاز الأسواق وتعمل على تطوير الأسواق في وزارة التموين مع وضع رؤيا متحضرة تتجمع من أجل إنشاء أسواق حضارية يتم فيها عرض السلع بشكل جيد، ويكون في هذه الأسواق مكاتب لجهاز سلامة الغذاء ومكتب لحماية المستهلك ومكاتب التموين والرقابة وتكون بهذه الأسواق أماكن جراجات للمواطنين وخدمتهم ودورات مياه جيدا لتقديم خدمات جيدة تضمن البيع والشراء والنقل والتداول بشكل صحي لحماية صحة المواطنين".