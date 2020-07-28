محكمة الأسرة ترفض دعوى إثبات زواج أقامها "وزيري" ضد هيفاء وهبي

قضت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم، برفض دعوى إثبات الزواج، التي أقامها محمد وزيري، ضد المطربة هيفاء وهبي.

وقال المحامي سهاد إمام، دفاع وزيري، في تصريحات لـ"الوطن" إنه سيتقدم باستئناف على الحكم، بعد الإطلاع على حيثياته.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس "وزيري" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه.

واتهمت هيفاء وهبي محمد وزيري، باستيلائه على أملاكها والأموال الخاصة بها وحذرت الجميع من التعامل معه. ومن جهته نفى محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، ما تردد عن استيلائه على أملاك وأموال الفنانة هيفاء وهبي.

وقال "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"،: "أنا نفسي يطلع مستند واحد عن كل الاتهامات دي"، مضيفًا: "النيابة طلبت مني فواتير الحاجة من جوة البيت وطلعت الفواتير من 2017 وباسمي"، نافيًا أن تكون هيفاء وهبي أعطته أموالا لشراء هذه الأشياء له: "هي لو ادتني فلوس هتديني الفلوس دي في شنطة بلاستيك ولا هتديهالي من بنك والمبالغ اللي بتقول عليها دي مبالغ مش طبيعية، ومقدرش أخدها".

وأرجع "وزيري"، الاتهامات بسبب الخلاف بينه وبين هيفاء وهبي مؤكدا أن اتهامها له بسرقتها كان لـ "أسباب شخصية"، مضيفًأ: "هيفاء بدأت بالفلوس وبعدين بالعقارات وبعدين بالفيلم وبتقول في الفيلم أنها ماخدتش أجرها وفي حجم المخاطر اللي أنا فيها لأن آخر فيلم لهيفاء كان سنة 2014، واتوقف وكانت مخاطرة كبيرة".