محمد وزيري: كل أملاك هيفاء وهبى بالتقسيط ولا تملك فيها أي شئ

أكد محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، أنه لم يكن يعرف أي شئ عن الأخبار المتداولة عنه.

وقال وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"،: "ربنا يعلم اليوم كان بيعدي عليا أزاي، والله العظيم أنا عمري في حياتي ما اتحطيت في موقف بالشدة دي وبقمة الأسى اللي اتحطيت فيه قدام الناس واللي بيتقال عليا".

وأضاف: "هي مصدرة للرأي العام أن أنا مدير أعمالها وده هيخليني أرتبط بفلوس شغلها وده والله ما بيحصل ومصدرة للناس أن فيه توكيل رسمي عام بتصرف بيه في فلوس شغلها وده والله ما بيحصل والكلام ده غلط ومفيش توكيل عام ولا فيه الكلام ده".

ونفى وزيري ما قالته هيفاء وهبي من استيلائه على عقارات وشقق وفيلات تخصها، مشيرًا أن هذه الوحدات تديرها إحدى الشركات المعروفة.

وتابع: "مفيش حاجة اتقالت عني على السوشيال ميديا صحيحة والفيلا اللي أنا قاعد فيها دلوقتي دي بتاعتي أنا"، نافيًا أن تكون الفيلا التي يقيم فيها ملك شقيقتها".

ونفى أن تكون هيفاء وهبي قامت بكتابة أي شئ من أملاكها باسمه قائلًا: "والله ما حصل" مطالبًا البنوك بإصدار شهادات عن تعاملاتها معهم، مؤكدًا أن كل الوحدات العقارية لهيفاء وهبي كانت بالتقسيط وأنها لا تمتلك فيها أي شئ.

كما أعلن مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، شكوته من مهاجمتها له عبر حساباتها الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال موجها حديثه للفنانة: "هو مش المفروض أن عشان انتي هيفاء وهبي تستغلي الأدوات اللي تحت أيدك بالطريقة دي ضدي، وأنا معنديش كم الفلورز اللي عندك ولو أنتي واثقة في القانون اشتكي والقانون هجيب لك حقك".

وأكد "وزيري" أنه يثق في القانون وأنه سيرد له حقه: "أنا واثق في القانون ومستنى يجيب لي حقي".

ونفى ما قالته الفنانة بأنه يعرقل القانون وأنه يعرف مأمور قسم شرطة الشيخ زايد: "أنا عنواني قصر النيل مش الشيخ زايد" مضيفًا: "إمبارح كان عندي نيابة وقبلها نجدة وقبلها نيابة وقبلها نجدة معاينة ولو أعرف حد مش هيبقى كل يوم جاي لي ظابط وعسكري".

واختتم وزيري مداخلته: "أتمنى أن أي حد يكتب عني حاجة من خلال البوستات بتاعتها يطلب مستند أو يصبر لحد القانون ما يحكم وهي نفسها لو واثقة في القانون تسكت".