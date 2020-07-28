"التموين" عن تسجيل الزمالك للقب "الأكثر تتويجا بالبطولات": لم يحدث
كتب:
أحمد غنيم
03:25 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نادي الزمالك لم يتقدم حتى الآن بأي طلبات لتسجيل لقب "نادي الزمالك الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين" في السجل التجاري التابع لجهاز التجارة الداخلية بالوزارة.
وأشار المصدر لـ"الوطن" إلى أن إعلان رئيس الزمالك بالأمس على هامش أعمال الجمعية العمومية للنادي الأبيض أنه سيتم تسجيل لقب نادي الزمالك الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين، لم يدخل حيز الرسمية حتى الآن بسبب عدم التقدم بأي طلبات حول هذا الشأن لمصلحة السجل التجاري.
وكان رئيس الزمالك قد أعلن مساء الإثنين عن تسجيل شعار جديد يخص قضية نادي القرن بعنوان "نادي الزمالك الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين".