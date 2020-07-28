مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للوزارات والجهات المختلفة

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة، ليبدء الصرف يوم 23 أغسطس، بعد تقسيم الوزارات إلى 4 مجموعات، حيث تبدأ المجموعة الأولى يوم الأحد 23 أغسطس، ثم المجموعة الثانية يوم الإثنين 24 أغسطس، ثم المجموعة الثالثة الثلاثاء 25 أغسطس، أما باقي المستحقات المالية يتم صرفها على مدار يومي 26 و27 من شهر أغسطس.

وتستعرض "الوطن" مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس بالوزارات والجهات والهيئات المختلفة، وفق الموقع الرسمي لوزارة المالية، كالتالي:

الأحد 23 أغسطس

صرف مرتبات شهر يوليو يوم الاثنين الموافق 20 يوليو للجهات التالية:

وزارات: الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة واقتصادية.

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، والقوى العاملة.

هيئات مستقلة وجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.

الإثنين 24 أغسطس

وزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

هيئات مستقلة: القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة الإدارية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الثلاثاء 25 أغسطس

وزارات: التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة.

هيئات مستقلة وجهات: الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية.

الأربعاء والخميس الموافق 26 و27 أغسطس

صرف المرتبات لجميع الوزارات والهيئات والجهات الموجوده في الدولة، وأي من المستحقات المالية الأخرى.