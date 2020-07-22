صرف مرتبات 3 أشهر للموظفين المصريين المستغنى عنهم من "طيران الكويت"

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تواصلت مع المسئولين في شركة الخطوط الجوية الكويتية لمعرفة موقف الموظفين المصريين الذين تم الاستغناء عنهم بسبب الأزمة الاقتصادية.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن شركات الخطوط الجوية الكويتية صرفت لكل موظف بعد إنهاء خدماته مرتبات 3 أشهر بدون عمل.

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن بعض الموظفين حصلوا على قروض لمدة 10 سنوات قادمة قبل حدوث الأزمة الحالية، مضيفة أنه تم التواصل مع الشركة بشأنهم وقررت التعامل مع كل فرد على حدة وتقديم تسهيلات لهم.

وأشارت إلى أن الكويت تعاملت بشكل إنساني مع العمالة منذ بداية الأزمة وقررت مد الإقامات لحين إشعار آخر، لافتة إلى أن الإمارات والسعودية بدأت في استقبال شرائح معينة من العمالة العاملين فيها.