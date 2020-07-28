تجديد حبس 6 روسيين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حبس 6 متهمين روس بينهم فتاة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجري معهم لاتهامهم بالتخابر.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة.

ونسبت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.