تجديد حبس 6 روسيين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
كتب:
هيثم البرعي
04:41 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حبس 6 متهمين روس بينهم فتاة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجري معهم لاتهامهم بالتخابر.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة.
ونسبت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.