تجديد حبس المتهمين بقتل "شهيد الجدعنة" في شبرا الخيمة 15 يوما

قرر المستشار أحمد بدر، رئيس محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة، تجديد حبس "كريم م" و"أحمد ج أ"، المتهمين بقتل محمد أبو زيد الشهير إعلاميا بـ"شهيد الجدعنة"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بحضور أمين حافظ رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، ومحامي المجني عليه وليد البنا.

ونجحت الأجهزة الأمنية في قسم أول شبرا الخيمة، بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، في القبض على المتهمين.

وكان محمد أبو زيد "شهيد الجدعنة"، 27 عاما، لقي مصرعه، على يد عاطلين تعدا عليه بسلاح أبيض "مطواة" في الشارع بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة، بعد مشاركته في جلسة صلح بين المتهمين وطرف آخر، حيث استدرج المتهمان المجني عليه من محل يملكه في شارع 10 دائرة قسم أول شبرا الخيمة وطعنه أحدهما بالمطواة وفرا هاربين.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وألقي القبض على المتهمين وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة، إشارة من المستشفى بوصول "محمد. ا" 27 سنة جثة هامدة، إثر تلقيه طعنات في أنحاء الجسد.