أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 29-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في السوق المصرية، اليوم الأربعاء 29 يوليو الحالي، بين الموز والبطيخ والمانجو وغيرها، كالتالي:

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 6.5 جنيه، والأحمر إلى 6 جنيهات، والكرمسن 15 جنيهًا، والعنب الأسود 13 جنيهًا.

شمام

ووصل سعر الكيلو جرام من الشمام لنحو 5 جنيهات.

الأناناس

ووصل متوسط سعر حبة الأناناس 35 جنيهًا.

الخوخ

بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 11 جنيها.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 7 إلى 12 جنيها، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 25 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق 20 جنيها.

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 12 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 5 إلى 11 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 4.5 جنيه.

مشمش

ووصل سعر كيلو المشمش 15 جنيهًا.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 12 جنيها للكيلو جرام.