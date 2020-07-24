أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 24-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:06 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في الأسواق، اليوم الجمعة 24 يوليو، في السوق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والتفاح والمانجو كالتالي:
الموز
بلغ سعر الموز في الأسواق 12 جنيها للكيلو جرام.
الخوخ
بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 11 جنيها.
شمام
ووصل سعر الكيلو جرام من الشمام لنحو 5 جنيهات.
العنب
وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 6.5 جنيه، والأحمر إلى 6 جنيهات، والكرمسن 15 جنيهًا، والعنب الأسود 13 جنيهًا.
المانجو
تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.
برقوق
ووصل سعر كيلو جرام البرقوق 20 جنيهات.
البطيخ
كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 12 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.
التفاح
تراوح سعر التفاح البلدي بين 7 إلى 12 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 25 جنيهًا.
الأناناس
ووصل متوسط سعر حبة الأناناس 35 جنيهًا.
كمثرى
وتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 5 إلى 11 جنيهًا.
مشمش
ووصل سعر كيلو المشمش 15 جنيهًا.
الكريز
تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.
الكاكا
تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.
الكنتالوب
بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 4.5 جنيه.