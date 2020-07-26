أسعار الفاكهة اليوم الأحد 26-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الأحد 26 يوليو الحالي، والتي تنوعت بين الموز والمانجو والبطيخ والكنتالوب على النحو التالي:

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 12 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

الأناناس

ووصل متوسط سعر حبة الأناناس 35 جنيهًا.

الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 5 إلى 11 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 4.5 جنيه.

مشمش

ووصل سعر كيلو المشمش 15 جنيهًا.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 12 جنيها للكيلو جرام.

الخوخ

بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 11 جنيها.

شمام

ووصل سعر الكيلو جرام من الشمام لنحو 5 جنيهات.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 6.5 جنيه، والأحمر إلى 6 جنيهات، والكرمسن 15 جنيهًا، والعنب الأسود 13 جنيهًا.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 7 إلى 12 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 25 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

برقوق

ووصل سعر كيلو جرام البرقوق 20 جنيهات.