"مياه شرب" المنيا تشن حملات توعية لمحلات الجزارة لترشيد الاستخدام

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم، تنظيم حملات توعية بترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، استهدفت محلات الجزارة، وتعريف المواطنين وربات البيوت، بضرورة الحفاظ على المياه، وعدم إهدارها أثناء غسيل السجاد أو النظافة.

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، إنه بناء على التوجهات العامة للدولة، وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، فإن إدارة التوعية بالشركة، نظمت الحملات لتوعية الجزارين، بخطورة إلقاء مخلفات الأضاحى فى الصرف، ما يترتب عليه حدوث سدد أو طفوح فى شبكات الصرف الصحي.

نوه "الشهاوى"، بأن الشركة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن، حيث يمكن للمواطن الاتصال بـ125 من التليفون الأرضى، أو موبايل 01271196196 أو خدمة الواتس 01271269587 بالإضافة إلى صفحة الشركة على فيس بوك، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.