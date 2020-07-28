إعدام ربة منزل قتلت أمها بالسم في المنيا من أجل الزواج بصديقها

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار مصباح قرني، وعضوية المستشارين محمد هاشم أبو الليل، ومصطفى ربيع عبد العظيم، وأمانة سر أحمد سمير ومحمد جمعة، اليوم الثلاثاء، بإعدام ربة منزل قتلت أمها بالسم، داخل مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

كانت المحكمة استمعت لأقوال الشهود في القضية رقم 396 لسنه 2018 جنايات كلي شمال المنيا والمتهم فيها "ف.خ.م"21 عاما، ربة منزل، بوضع السم لوالدتها "المجني عليها" "ع.أ.ي" 55 عاما، ربة منزل، وقتلتها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بقرية طرفا التابعة لمركز سمالوط.

والواقعة تعود إلى يوم 16 نوفمبر عام 2017، بعد أن أعدت المتهمة مائدة الطعام ودست جوهر السم في الطعام وشرعت في قتل والدها الذي جرى إنقاذه عقب نقله إلى مستشفى سمالوط العام، وأحدثت بوالدها بعض الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.

وأحالت النيابة العامة، المتهمة للمحاكمة يوم 9 مايو عام 2018، وشمل أمر الإحالة أنها عقدت النية والعزم على قتل والدها ووالدتها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ودست جوهر السم في مائدة الطعام بقصد قتلهما؛ وذلك على خلفية رفض الأسرة زواجها من شاب تربطهما علاقة عاطفية ولشك الأسرة في تلك العلاقة أرادت المتهمة التخلص منهما بقتلهما عمدا، وجرى إلقاء القبض عليها وأعترفت تفصيليًا بارتكاب الواقعة.