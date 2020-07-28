رئيس جامعة المنيا: نهدف لتسجيل صفر إصابات بكورونا

تماثل 75 مصابًا بفيروس كورونا المستجد للشفاء داخل مستشفى العزل بجامعة المنيا وتقرر خروجهم، لتصل عدد الحالات الموجودة فعليًا بالمستشفى إلى 22 حالة منهم 10 بالعناية الفائقة و12 بالأقسام الداخلية، إذ أصبحت الإصابات داخل عزل المستشفي تتراجع تدريجيا.

قال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إن "الهدف المنشود قريبا هو تسجيل صفر إصابات بالمستشفى"، موضحا أنه جرى افتتاح المستشفى للعزل مطلع يونيو الماضي، وشارك به العديد من الأطباء والأطقم التمريضية لتقديم كافة الخدمات اللازمة لتشخيص الحالات وتقديم العلاج، بناء على الطاقة الاستيعابية للمستشفى التي بلغت 80 سريرًا خصص منها 22 للعناية الفائقة وزُودت بـ 13 جهازا للتنفس الصناعي.