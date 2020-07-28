ضبط منفذ يبع لحوم بأزيد من السعر الرسمي في الدقهلية

ضبطت إدارة تموين أجا بقيادة يحيى محمد، مدير الإدارة اليوم، منفذ اللحوم بأجا، لبيعه بأزيد من السعر الرسمي، حررت محاضر ضد 3 جزارين للذبح خارج السلخانة، وتحفظت على 45 كيلو لحوم.

خرجت الحملة، بتوجيهات من وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات لمراقبة المخابز والمحلات، ومدى جودة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

وتشكلت الحملة التموينية من الإدارة، وبالتعاون مع الطب البيطري بأجا، بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

وأسفرت عن ضبط "شريف. ط. ع"، المسؤول عن منفذ اللحوم المبردة بمدينة أجا، وذلك لبيعه لحوم بأزيد من السعر الرسمي.

وحررت الحملة 3 محاضر، ضد كل من "أحمد ع. م"، صاحب محل جزارة بقرية إخطاب، و"عبدالحي ع. ا"، صاحب محل جزارة بقرية ميت أبو الحسين، و"محمد م. م"، صاحب محل جزارة بقرية إخطاب، وذلك لذبحهم خارج السلخانة، وجرى التحفظ على 45 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وضبطت الحملة، مخبز بقرية "منشأة الإخوة"، لإنتاجه خبز ناقص الوزن.