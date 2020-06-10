حملة تموينية في الدقهلية تحرر 13 محضرا

شنت إدارة تموين أجا بمحافظة الدقهلية اليوم، حملة لمراقبة الأسواق والإعلان عن الأسعار، تمكنت خلالها من تحرير 13 محضرا من بينهم 4 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى.

خرجت الحملة بناء على توجيهات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبالتنسيق مع العميد حسين عيطه رئيس مباحث التموين، تحت إشراف العقيدعلاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر ويحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا ضمت الحملات عبدالناصر أبو الفتوح ووائل الطنطاوي ومصطفى عوض ومحمد حسين وعبدالخالق الناقر مفتشو الإدارة بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 محلات تبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وحررت محاضر جنح أمن دولة طوارئ ضدهم وهم "صاحبتي محلي بقالة بقرية شبراويش، وبقالة بقرية ميت أبو الحارث، وصاحب محل بقالة بقرية ميت العامل".

وضبطت الحملة مخبزين أولهما بقرية كفر عوض ينتج خبز ناقص الوزن والآخر بقرية ميت إشنا ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية

وحررت الحملة محضار ضد "صاحب مطعم بقرية ميت العامل، وصاحب محل بقالة بذات القرية، وصاحب محل بقالة بقرية صهرجت الصغرى، وصاحب محل قطع غيار درجات نارية بقرية ميت العامل، وصاحب محل حدايد وبويات بذات القرية، وصاحبه مطعم بذات الناحية، وصاحب محل بيع أعلاف بذات القرية" وذلك لعدم إعلانهم عن الأسعار.

وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، في بيان له، أن الحملات مستمرة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والإعلان عن الأسعار، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وخرجت الحملة اتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.