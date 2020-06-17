ضبط 22 مخالفة تموينية في حملة على مخابز ومحال الدقهلية

شنت إدارة تموين أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملات تموينية لضبط المتلاعبين بالأسعار والدقيق المدعم بالمخابز، حيث ضبطت 22 مخالفة.

وأسفرت الحملات عن ضبط صاحب مخبز بقرية "كفر عوض"، لتجميعه 4 جوالات دقيق بلدي مدعم، وصاحب مخبز بقرية "شنفاس" لتجميعه 3 جوالات، كما تم ضُبط مخبز بقرية ميت أبو الحسين ومخبز ثان بقرية ميت فضالة لإنتاجهما خبز ناقص الوزن.

وحررت الحملات 7 محاضر ضد محال لبيعها السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وضبطت 9 محال أخرى لعدم إعلانها عن الأسعار في قرى شبراويش وميت اشنا، وميت دمسيس، ونوسا البحر.

وأكد السيد دايرة، وكيل الوزارة، مواصلة الحملات التموينية لمراقبة المخابز والمحلات وسلامة السلع الغذائية المعروضة للبيع، وإعلان الأسعار، والتصدي بكل حسم للمخالفين.