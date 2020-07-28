حماية المستهلك: 750% نسبة النمو في سوق "الأونلاين"

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، 80٪ من المصريين يقومون بالشراء أونلاين وعبر السوشيال ميديا، سواء من الملابس وأدوات التجميل والكثير من الأشياء التي يتم عرضها، مبينا أن آخر تقرير لوزارة المالية عن سوق الأونلاين به نسبة نمو تصل إلى 750٪، وخاصة خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور "فرج"، خلال مداخلة عبر "سكايبط مع الإعلاميات مفيدة شيحة ومني عبدالغني، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، الثلاثاء، أنه أثناء زيادة الطلب على الشراء أونلاين كان من الواجب علينا أن نقف بجوار المواطنين حتي لا يتم النصب عليهم وحمايتهم.

وقال:"بدأنا في مراجعة قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، ووجدنا أن هناك فصل كامل في القانون عن التجارة عن بعد أو الإلكترونية، فتم وضع شروط منها: أنه لابد أن يكون السعر معلن للمستهلك بالإضافة لوجود فاتورة حتي إذا كانت مرسلة على الواتساب أو الإيميل، لأن ذلك من حقوق المستهلك والقانون هو الذي نص على ذلك".

وتابع، بدأنا في العمل على منهجية معينة داخل جهاز حماية المستهلك وهو توعية المستهلكين عن طريق الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي وتعريف المواطن بحقه في معرفة سعر المنتج، مشيراً إلى أنه تم اختيار أكبر 13 شركة كانت في هذا المجال في جميع الأنشطة وتم الاتفاق معهم على أن يكون السعر معلن ووجود فاتورة واستجابوا لنا بشكل كبير جداً.

واستكمل، أنه تم اعطاؤهم مهلة لمدة 48 ساعة وانتهت الجمعة الماضية وبدأنا في حصر عدد الصفحات التي لم تستجيب ولم تضع السعر للجميع، موضحاً أنه تم إعلان 7 صفحات وشركات تم إرسالهم للنيابة وتم تأييد جنح اقتصادية ضدهم، مبيبنا أنه تم التوصل لهم من خلال أرقام التليفونات التي يبيعون عليها، وذلك بالاتفاق مع النيابة العامة والمختصة بالشؤون المالية والتجارية، وتم الاستعلام عنها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبالتالي أصبح لدينا الشخص الذي فعل هذا الجرم وسيتم تغريمه غرامة مالية، وبذلك نستطيع أن نحمي المستهلكين في كل المجالات.