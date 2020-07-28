حماية المستهلك: مرصد إعلامي لرصد الإعلانات والصفحات المضللة

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن وعي المواطن يمثل المحور الرئيس ضمن إستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتعريفه بحقوقه وكيفية التواصل مع الجهاز، منوها بأن الجهاز يمتلك مرصد إعلامي إعلاني لرصد كل الصفحات والإعلانات المضللة.

وأضاف الدكتور"فرج"، خلال مداخلة عبر "سكايبط مع الإعلاميات مفيدة شيحة ومني عبدالغني، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، الثلاثاء، أننا نهتم أيضا بالمورد "التاجر، البائع، المصنع" وتعريفه بواجباته وإلتزاماته في القانون، بالإضافة لحقوقه والعقوبات حتي يتجنب الوقوع في الخطأ، حتى يتم تطبيق القانون بعد ذلك بأريحية في حال مخالفة القانون.

وقال:" بدأنا نتابع بعد إصدار القرار الخاص بأن السعر in box مخالف ووجدنا نسبة الإستجابة حوالي 96٪ وهناك بعض الصفحات التي تصر على عدم إعلان السعر للمواطنين، وإحدى هذه الصفحات كان أحد المواطنين يلفت انتباه الأدمن بأن جهاز حماية المستهلك أوجبت ضرورة إعلان السعر فكان رده "خلي الجهاز هو اللي يقولكم على السعر فكانت أول صفحة لشركة تحول للنيابة وتم تحرير محضر جنح اقتصادية ضدها"، محذرا المواطنين من التعامل مع مثل هذه الصفحات.