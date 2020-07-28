طلاب جامعة الأزهر ينهون الامتحانات بالتقاط الصور التذكارية

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، لجان امتحانات كليتي: الإعلام والتربية الرياضية، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، وتهنئة الطلاب بانتهاء العام الدراسي، معربًا عن رجائه التوفيق والسداد للطلاب.

وأكد أنه بفضل تضافر جهود الأساتذة والموظفين والطلاب تمت الامتحانات على أكمل وجه في الكليات كافة، وأبرز الطلاب صورة طيبة للطالب الملتزم الحريص على مستقبله.

وقال: إن إجراءات التصحيح تتم بصورة جيدة بحيث يتم إعلان النتائج في أسرع وقت.

وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور رضا أمين، وكيل الكلية، والدكتور سعد عبدالجليل، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور سيد معوض، وكيل الكلية.