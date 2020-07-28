حماية المستهلك: استقبلنا 63 ألف شكوى خلال 6 أشهر

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى 63 ألف شكوى خلال الـ 6 أشهر الماضية في عدد من المجالات منها: "الأجهزة المعمرة، الموبايلات، وخدمات الإنترنت"، لافتاً إلى أنه تم حل 76٪ منها، وهي ليست النسبة المرجوة ولكن كان هناك تأثير بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور "فرج"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلاميات مفيدة شيحة ومني عبدالغني، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، الثلاثاء، أنه نظراً لقوة قانون حماية المستهلك تستجيب الشركات بشكل كبير له بدلا من تغريمهم أو تحويلهم للنيابة المختصة، مؤكدا أنه من الأفضل أن يعطي المستهلك حقه سواء "بالاصلاح، الاستبدال، الاسترجاع" مثلما نص قانون 181 لسنة 2018 على ذلك.

وأوضح، أن الجهاز خصص فصل كامل للتجارة عن بُعد، وأن المستهلك له الحق مدة 14 يوم للاستبدال والاسترجاع بدون أسباب، وكل من يتحمله فقط هو مصاريف النقل، مشيراً إلى أن التجارة الإلكترونية تختزل تكاليف كثيرة وبالتالي يجب أن يكون المستهلك له حق أكبر واهتمام من قبل الجهاز.

وناشد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة التعامل مع الشركات الرسمية التى لها منصات رئيسية للبيع لأنها تتعاون مع الجهاز من خلال منسقين، وذلك لضمان التغيير والاستبدال والاسترجاع اذا تطلب الأمر ذلك من أجل صالح المواطن.