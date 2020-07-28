السودان يدعو لتأجيل جولة مفاوضات السد الإثيوبي أسبوع

انعقد بمجلس الوزراء السوداني اليوم الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة ملف السد الإثيوبي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وبحضور أعضاء اللجنة وزراء شؤون مجلس الوزراء ، العدل، الخارجية، الرى والموارد المائية، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير عام هيئة الاستخبارات.

واستعرض الاجتماع موقف السودان التفاوضي خلال كل المراحل السابقة انتهاءً بالجولة الحالية برعاية الاتحاد الأفريقي.

وناقش الاجتماع خطوة الملء الأحادي من جانب إثيوبيا وأثرها على السودان وعلى مسار التفاوض في المستقبل.

ووافق الاجتماع على طلب السودان تأجيل التفاوض لمدة أسبوع ليبدأ الاثنين القادم الموافق 3 أغسطس المقبل، وذلك لتكملة التشاور الداخلي حول هذا الملف المهم.

كما وافق الاجتماع على مواصلة التفاوض للوصول لاتفاق مُرضٍ وملزم لكافة الأطراف.