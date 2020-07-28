حماية المستهلك: غرامات المخالفين تبدأ من 10 آلاف وحتى 2 مليون جنيه

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك نص على أن تكون الغرامة للمخالفين تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتي 2 مليون جنيه، مؤكدا أن المحكمة الاقتصادية هي المختصة بتحديد الغرامة طبقا لنوع المنتج وقيمته والضرر الذي وقع على المستهلك.

وأضاف الدكتور "فرج"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلاميات مفيدة شيحة ومني عبدالغني، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أن آخر حكم صدر في هذا الشأن كان لإحدى شركات السيارات التي تم تغريمها بمليون جنيه وحبس لمدة سنتين ورد قيمة المنتج والنشر في الجرائد الرسمية.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن فترة الاستبدال والاسترجاع 14 يوما وهذا بدون إبداء أي أسباب في الشراء أونلاين والشيء الوحيد الذي يتم خصمه هو قيمة النقل للمنتج، مشيراً إلى أن رقم التواصل مع الجهاز 0128166880، لتلقى أي بلاغات أو شكاوي من المواطنين.