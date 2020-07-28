"كنت بحاول أهديه".. اعتراف قاتل ابنه المعاق أمام قاضي المعارضات

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل التحقيق مع عامل بتهمة قتل نجله المعاق داخل منزله في مدينة نصر، ونسبت النيابة العامة تهمة القتل العمد للأب الذي زعم أن الجريمة حدثت بالمصادفة وأنه ضرب إبنه عندما شاهده في حالة هياج وصرخات دائمة فسقط على الأرض توفي على إثرها، وجدد قاضي المعارضات حبسه على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا.

وأفادت التحقيقات بأن النيابة العامة تلقت إخطارًا بوفاة الطفل المجني عليه مصابًا من ضرب والده له، وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب الأخير الواقعة، فانتقلت "النيابة العامة" لمناظرة جثمان المجني عليه، وتبينت إصابات متفرقة بجسده، وأنه كان يعاني من قصور في نمو أطرافه.

وسألت "النيابة العامة" والدة المجني عليه فشهدت بتركها مسكن الزوجية على إثر خلافات مع زوجها المتهم تاركةً نجلها المجني عليه مع والده، ثم تلقت لاحقًا اتصالًا من قريب لها أعلمها بوفاته، فانتقلت لرؤيته ووجدته مصابًا في مواضع متفرقة من جسده، فاتهمت زوجها بارتكاب الواقعة؛ لاعتياده ضرب المجني عليه.

وباستجواب المتهم قرَّر أنه لما عاد من عمله يوم 23 من شهر يوليو الجاري وجد نجله ملقى على الأرض مصابًا إثر سقوطه من فراشه لإعاقته، وقد تعالت صرخاتُه، فصفعه على وجهه ليسكته وتركه، وعندما استطلع الأمر بعدما انقطع صراخه تبين وفاته، نافيًا قصده من ضرب نجله القتل.

وانتدبت "النيابة العامة" الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وفاته وكيفية حدوث إصابته.

كان مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغا من والدة الطفل المطلقة يفيد بمقتل نجلها على يد زوجها، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل معاق ذهنيا، وبمناظرة الجثة تبين العثور على آثار ضرب وتعذيب على جثمان المجني عليه، فألقت المباحث القبض علي المتهم.