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محمود مسلم

متحدثة بريطانيا للشرق الأوسط تنعى طبيب الغلابة: نعزي مصر والعالم

كتب:

وكالات
06:58 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
طبيب الغلابة

طبيب الغلابة

نعت روزي دياز، متحدثة الحكومة البريطانية للشرق الأوسط الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة والذي وافته المنية في ساعة مبكرة صباح اليوم إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقالت عبر صفحتها، على موقع "تويتر"، "فقد العالم اليوم إنسانا عظيما كرّس حياته لمساعدة الفقراء وعلاجهم بمقابل رمزي وبدون مقابل. أحزنني كثيراً خبر وفاة الدكتور محمد مشالي المعروف بـطبيب الغلابة تعازيّ لعائلة الفقيد وللعالم أجمع ولاسيما شعب مصر".

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