متحدثة بريطانيا للشرق الأوسط تنعى طبيب الغلابة: نعزي مصر والعالم

نعت روزي دياز، متحدثة الحكومة البريطانية للشرق الأوسط الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة والذي وافته المنية في ساعة مبكرة صباح اليوم إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

فقد العالم اليوم إنسان عظيم كرّس حياته لمساعدة الفقراء وعلاجهم بمقابل رمزي وبدون مقابل.

أحزنني كثيراً خبر وفاة الدكتور #محمد_مشالي المعروف بـ #طبيب_الغلابة تعازيّ لعائلة الفقيد وللعالم أجمع ولاسيما شعب #مصر pic.twitter.com/4UzmYBKv3f — Rosie Dyasروزي دياز في البيت (@RosieDyasUK) July 28, 2020

وقالت عبر صفحتها، على موقع "تويتر"، "فقد العالم اليوم إنسانا عظيما كرّس حياته لمساعدة الفقراء وعلاجهم بمقابل رمزي وبدون مقابل. أحزنني كثيراً خبر وفاة الدكتور محمد مشالي المعروف بـطبيب الغلابة تعازيّ لعائلة الفقيد وللعالم أجمع ولاسيما شعب مصر".