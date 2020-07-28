فيديو.. آخر ما قاله طبيب الغلابة قبل وفاته

توفى الدكتور محمد مشالي المشهور إعلاميا بطبيب الغلابة، اليوم، إثر هبوط حاد مفاجئ في الدورة الدموية.

وأعلن نجله أن والده توفاه الله في منزله صباح اليوم، وأن الجنازة ستكون بمسقط رأسه في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ظهر اليوم.

وعرف الدكتور محمد مشالي بطبيب الغلابة والفقراء لما كان يفعله من خير دائم لهم، حيث يمتلك الدكتور 3 عيادات، عيادة منهم في محافظة الغربية يكشف فيها على مرضاه بتذكرة سعرها لا يتجاوز الـ10 جنيهات.

ونعى عدد كبير من المشاهير والفنانين الدكتور محمد مشالي بعد إعلان خبر وفاته على رأسهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، والفنان أحمد فهمي والمطرب أحمد سعد.

وأجرت الوطن حوارات سابقة مع الدكتور محمد مشالي؛ أكد فيها على أن مكسبه من المهنة هو حب الناس والفقراء وتربية أولاده الثلاثة.

شغل مناصب كثيرة وتدرج فيها، حيث شغل مدير مستشفى الأمراض المتوطنة ثم مديرا لمركز طبي "سعيد" في طنطا حتى خروجه على المعاش في 2004.

شيعت اليوم جنازة الدكتور محمد مشالي من مسقط رأسه في البحيرة، وسط حالة حزن من أهالي قريته ودموع محبيه.