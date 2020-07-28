محافظة البحيرة: إطلاق اسم طبيب الغلابة على أحد المعالم بمسقط رأسه

نعى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" ابن قرية ظهر التمساح التابعة لمجلس قرية ارمانيا بمركز ايتاي البارود والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمه الفقراء ومحدودى الدخل

ويتقدم اللواء المحافظ باسمه وباسم مواطنى المحافظة بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله الصبر والسلوان

كما قرر اللواء المحافظ إطلاق اسم الفقيد على احد المعالم بمسقط رأسه بقريه ظهر التمساح بايتاى البارود تكريما له وتخليدا لذكراه فهو نموذج مشرف يحتذى به فى الإنسانيه والاحسان للفقراء والمساكين والاخلاص فى العمل حتى اللحظات الاخيره

يذكر ان الدكتور محمد مشالي ولد عام 1944 بقرية ظهر التمساح التابعة لمجلس قرية ارمانيا مركز ايتاي البارود و انتقل للعيش بمحافظة الغربية و تخرج من كلية الطب القصر العيني عام 1967 و افتتح عيادته الخاصة في طنطا عام 1975 وكان يعالج المرضى نظير مبلغ رمزى او حتى بدون مقابل فى نموذج فريد للعطاء والإنسانية.