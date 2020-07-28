إطلاق اسم الدكتور حسن عطية على مسابقة "العروض الحية" بالتجريبي 2020

تكريمأً لاسم الناقد الراحل الدكتور حسن عطية، قرر أعضاء مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى بالإجماع إطلاق اسمه على مسابقة "العروض المصرية المسرحية الحية" في دورة سبتمبر 2020 الاستثنائية.

جاء القرار على خلفية أن الدكتور حسن عطيه، رحمة الله ، كان صاحب هذا الاقتراح في جلسة المجلس بتاريخ 15 يونيو عقب مبادرة وزارة الثقافة بتقديم عدد من العروض على المسارح المفتوحة، وفقا للشروط الوقائية.

واتفق المجلس حينها على إرجاء الاقتراح لحين تطبيق المبادرة عمليا وهو ما تحقق بالإعلان عن المسابقة الثالثة للعروض المصرية الحية.

وقال رئيس المهرجان الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، إن رد الفضل لصاحبه يقتضي إطلاق اسم الأستاذ الدكتور حسن عطية على المسابقة التي اقترحها، وكانت آخر أفكاره وعطاءاته للمهرجان والمسرح المصري.