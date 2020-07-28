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خالد جلال ناعيا حسن عطية: رحم الله الأب الغالي وأسكنه فسيح جناته

كتب:

ضحى محمد
11:38 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
حسن عطية

حسن عطية

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الناقد المسرحي الكبير حسن عطية، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض.

ودوّن جلال عبر حسابه على فيس بوك: "الأب الغالي الأستاذ الدكتور حسن عطية، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته ومنح الغالية دكتورة عايدة علام الصبر والسلوان".

وحصل الناقد المسرحي حسن عطية على الدكتوراه من العاصمة ‏اﻹسبانية مدريد، وهو أستاذ الدراما ونظريات النقد وعلوم المسرح بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وعمل سابقًا عميدًا للمعهد العالي للفنون الشعبية، ‏وعميدًا ‏للمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيسًا للمهرجان القومي للمسرح، ومدير تحرير مجلة "الفن المعاصر".

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