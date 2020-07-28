"الوطنية للتطوير": العالم كله يتهافت على الذهب الأبيض المصري

هنأ المهندس سعيد حماد، المدير التنفيذي للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، الشعب المصري على كل الافتتاحات التي حدثت خلال اليوم "6 مصانع للغزل والنسيج" لأن هذه المشاريع القومية تعمل على تنمية البلد واقتصادها وتشارك في تنميتها.

وأضاف حماد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن أي مصنع يتم افتتاحه يكون رصيد واقتصاد للبلد وأي عامل يعمل في مصنع هو تخفيض من نسبة البطالة الموجودة في البلد، مؤكداً أن وجود مثل هذه المصانع تنهض بالاقتصاد القومي، تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفر سلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأكد، أننا هذه المصانع تقدم إنتاج متميز بإستخدام ماكينات حديثة جداً، وكنترول على خطوط الإنتاج ونقدم للمواطن المصري منتجا جيدا يستطيع أن يستخدمه ويستمتع به ونقوم بالتصدير أيضا لكي نوفر عملة صعبة فنحن نمتلك "الذهب الأبيض" القطن المصري وطويل التيلة الذي نريد الاستفادة منه.

وتابع، أننا نعظم الاستفادة من القطن المصري ونحوله لغزل رفيع يتهافت العالم كله عليه.