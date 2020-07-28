اللواء كامل هلال يكشف أهداف الشركة الوطنية المصرية للتنمية الصناعية

قال اللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، إنَّ الشركة تقوم على عدة مبادئ منها هي الجودة، البحث العلمي، الحوكمة، التسويق، تحديد الأهداف.

وأضاف "هلال"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي، أنَّ الشركة تعد أحد المدن الصناعية الذكية التي تدار طبقا للمعايير الدولية القياسية الخاصة بصناعة الغزل والنسيج مستخدمة في ذلك أقوى أنظمة موارد المؤسسات محققة في ذلك أعلى درجات السيطرة والاستغلال الأمثل لرأس المال والموارد.

وتابع: "بالنسبة للجودة فإننا ندرس السوق المحلي والعالمي للوصول إلى الاحتياجات الحقيقية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي كأداة للتطوير والتنمية والتطوير المستمر من خلال الاعتماد على تحليل البيانات والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة لتصنيع منتج متميز بسعر منافس، وهي وسيلة فعالة وضرورية لتحقيق الأهداف المؤسسية لتقديم أفضل الخدمات وتوفير الوقت وتحقيق الجودة والدقة التي يحتاج لها المنتج المصري وتؤهله للمنافسة العالمية".

وأردف: "بالنسبة للبحث العلمي، يتمّ الاعتماد على البحوث العلمية للتغلب على المشكلات الصناعية من خلال التعاون في مجالات البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي في مجالات هندسة الغزل والنسيج المتمثلة في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان".

وأوضح أنَّه بالنسبة للتسويق فإنّه يجرى الاعتماد على البحوث التسويقية والإعلان لتحقيق رضاء العملاء وبناء ماركة قوية من خلال صورة مؤسسية إيجابية وتضمن الماركة الناجحة بناء صورة ذهنية في عقول المستهلكين مما تسهل عملية التفاعل واختيار المنتج من بين منتجات المنافسين.

وواصل: "بالنسبة لتحديد الأهداف، فتعزيز مكانة وتنافسية المنتجات النسيجية المصنعة مع القطن المصري بالتعاون مع القطاع الخاص والعام في السوق العالمي لما لها من جودة عالية، مقارنةً بالمنتجات النسيجية المصنعة من الأقطان الأخرى والمساهمة في سد الاحتياجات المحلية مما يؤدي إلى خفض الواردات وتوفير العملة الأجنبية والمساهمة مع مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهز بالقطاعين العام والخاص في تشغيل المصانع بكافة قطاعاتها، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية وامتصاص جزء كبير من نسب البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في مجالات صناعية متعددة، بالإضافة إلى المسؤوليات الاجتماعية والبيئية".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".