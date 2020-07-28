IGI العقارية تبرم إتفاقية مع البنك الأهلي المصري لزيادة الشريحة التمويلية لأشجار سيتي لتصل إلى 600 مليون جنيه

أعلنت شركة IGI العقارية المتخصصة في مجال التطوير العقاري والمشروعات السكنية المتطورة، والمساهم والمطور الرئيسي لمشروع "أشجار سيتي"عن إبرامها إتفاقية مع البنك الأهلي المصري، وذلك للحصول على قرض تمويل من البنك بشريحة جديدة بقيمة 600 مليون جنيه مصري، توجه قيمته لصالح تطوير المراحل الجديدة من مشروع "أشجار سيتي" العقاري في منطقة السادس من أكتوبر. وتم توقيع الإتفاقية في حضور كل من السيد الأستاذ/ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، السيد/ خالد شتا رئيس مجلس إدارة شركة IGI العقارية والسيد/ ناجي مختار نائب رئيس مجلس إدارة شركة IGI العقارية. كما تم التوقيع في حضور من البنك الأهلي المصري كل من الأستاذ/ شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة والأستاذ/ أيمن حجازي رئيس قطاع تمويل الشركات المتوسطة والأستاذ/علاء عطيه نائب مدير عام القطاع.

ووفقاً للاتفاقية أيضا، يساهم هذا القرض في الإسراع من وتيرة أعمال التطوير للجوانب الخدمية للمشروع واستكمال المراحل المتبقية فيه وفقا لجدولها الزمني وإلتزامًا من الشركة بتقديم مشروعات عقارية متكاملة ذات جودة عالية.

في الوقت ذاته، أعلنت شركة IGI العقارية، عن برنامج لزيادة رأس مال الشركة بحوالي 650 مليون جنيه مصري، وهو ما يعكس نجاح الشركة في ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق العقارية المصرية.

من جانبه صرح خالد شتا رئيس مجلس إدارة IGI العقارية، "يعد البنك الأهلي المصري من أعرق مؤسسات القطاع المصرفي في مصر ومن أهم شركائنا في النجاح منذ نشأة الشركة من 25 عاما، حيث ساهم البنك في تمويل العديد من المشروعات السابقة الناجحة. ونطمح في تحقيق المزيد من خلال هذا التعاون حيث أن البنك الأهلي المصري هو الممول الرئيسي لمشروع "أشجار سيتي"، وتأتي شراكتنا مع هذا الصرح إنعكاساً لسعينا لتطويرعملنا ومشروعاتنا بشكل دائم من خلال التعاون مع المؤسسات التي تمكننا دائماً من تقديم المزيد لعملائنا."

ولفت شتا، أن هذا القرض يمكن IGI العقارية من الحفاظ على مؤشرات أدائها في السوق، خاصة في هذا الوقت الذي يحتاج إلى خطط محكمة من الشركات وخاصة تلك في القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات التي يرتكز إليها الاقتصاد المصري ويساهم في دعمه خلال الأزمة العالمية بسبب فيروس كورونا والضغوط التي تواجه الاقتصاد العالمي.

كما قال شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك لديه استراتيجية تمويلية للشركات الكبرى مدعومة بحزمة قرارات قوية وبثقة البنك المركزي، ليلعب البنك دورا فعالاً في تدعيم تمويل الأنشطة الرئيسية للاقتصاد القومي، مستمراً في هذا النهج خلال الفترة الحالية لدعم مزيد من القطاعات الحيوية.

وأشاد رياض بالشراكة مع شركة IGI العقارية ودورها في تطوير مشروعات مميزة ساهمت في إحداث طفرة في تطوير مشروعات عقارية رائدة في غرب القاهرة.

يستهدف مشروع "أشجار سيتي" تقديم وحدات مميزة تتنوع تصميماتها بما يناسب جميع الأذواق واحتياجات الأسرة المصرية. وتوفر الشركة حالياً وحدات جاهزة للتسليم الفوري بتسهيلات مريحة في السداد. كما تم تطوير "أشجار سيتي" بحيث يضم مجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والتعليمية والصحية لمزيد من التكامل ولضمان رفاهية المعيشة. ويقام المشروع على مساحة 148 فداناً ويقع على بعد 10 دقائق من مول مصر والطريق الدائرى. ومن المتوقع أن يقدم المشروع اكثر من 4,000 وحدة سكنية من خلال مجموعة عمارات مكونة من 7 نماذج مختلفة ويوفر مساحات تتراوح بين 80 الى 236 متراً. هذا، وتم بالفعل بناء وتسليم و تشغيل مرحلتين من المشروع.