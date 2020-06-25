أخبار البنوك.. شروط فتح حساب توفير وجاري في البنك الأهلي المصري

تسعى العديد من البنوك لتنفيذ توجيهات الحكومة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، واتجهت البنوك لإجراء المعاملات الكترونيا منعا للتزاحم داخل فروع البنوك، وتستعرض "الوطن" في إطار ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يوميه من أخبار البنوك الشروط والمستندات المطلوبة لفتح حساب توفير في البنك الأهلي المصري، وفق الموقع الرسمي للبنك:

الشروط المطلوبة فتح حساب توفير

- يصل الحد الأدنى لفتح حساب التوفير إلى 1000 جنيه.

- يتم احتساب عائد التوفير من بدءا من 3 آلاف جنيه.

الشروط المطلوبة لفتح حساب جاري

- الحسابات الجارية هي ودائع تحت الطلب تمنح حرية السحب والإيداع فى أى وقت وبدون شروط.

- الحد الأدنى لفتح حساب جاري في البنك الأهلي هو 500 جنيه للأفراد، و5 آلاف جنيه للشركات.

- يمكن طلب إصدار دفتر شيكات على الحساب الجاري.

- يمكن استقبال تحويلات خارجيه على الحساب من خلال رقم الحساب والسويفت كود الخاص بفرع الحساب.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمصريين.

- صورة من جواز السفر للأجانب.

- شهادة الميلاد للقصر تحت ولاية الواصي.