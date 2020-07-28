شعبة الذهب: توقعات بوصول عيار 24 إلى 1000 جنيه خلال أيام

توقع وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وصول أسعار أعيرة الذهب إلى أعلى سعر له في التاريخ، بعد صعود بشكل قياسي في سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن العالمية، لتصل إلى 1933 دولاراً.

وكسر عيار 24، وهو البندقى حاجز 900 جنيه، ليُباع بـ999 وتوقعات بوصوله إلى 1000 جنيه خلال أيام، وعيار 21 الشعبي، وهو الأكثر شيوعاً ومبيعاً الآن في السوق المحلية، فاق التوقعات والحواجز، ليسجل 874 جنيهاً للجرام.

وأوضح واصف، لـ"الوطن"، أن ارتفاعات الذهب المتتالية أدت إلى عدم وجود حركة في شراء الذهب إلا للضرورة القصوى، وغير ذلك فالمحال تعانى من غياب الزبون، نتيجة انتظار عدد كبير من المواطنين مزيداً من الزيادات لأعيرة الذهب خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه فى التوقيت نفسه من العام، خاصة فى «عيد الأضحى» كانت الأسواق تشهد حركة فى بيع الذهب الكسر من جانب المواطنين لشراء الأضحية، لكن هذا العام الانتظار هو سيد الموقف، للاستفادة من فارق السعر الكبير لأعيرة الذهب.

وكشف رئيس شعبة الذهب عن زيادة فى حركة مبيعات الذهب خلال تلك الفترة من جانب المواطنين لشراء الشبكة أو الهدايا، لكنه بيَّن أنه رغم زيادة حركة المبيعات قبيل عيد الأضحى فإن مكاسب التاجر تراجعت بشكل كبير.