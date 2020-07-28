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الذهب يفقد 9 جنيهات بعد سلسلة ارتفاعات وعيار 24 بـ990 جنيها

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جهاد الطويل
01:13 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
الذهب

الذهب

سجّلت أسعار الذهب تراجعا آخر بقيمة 7 جنيهات، لتصبح حصيلة التراجعات 9 جنيهات في منتصف التعاملات اليومية بالبورصات العالمية وأسواق المال.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الارتفاعات المتوالية ووسط توقعات بمواصلة المعدن الأصفر ارتفاعاته، ليباع عيار 24 بـ990 جنيها، مقابل 999 جنيهًا أمس، فيما ارتفع سعر عيار 21 إلى 866 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 742 جنيهًا، بينما بلغ الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و932 جنيهًا.

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