أديب: أتوقع انخفاض أسعار الذهب في حال وجود لقاح لكورونا نهاية العام

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن الارتفاع الباهظ في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، فذكر أن أسعار الذهب الأصفر أصبح حديث العالم الآن، كما أن المصريين يعشقون الاستثمار في الذهب، "كل أم أو أب بيحبوا يحتفظوا بجنية ذهب عشان السبوع أو عشان فرح"، موضحًا أن الجنية الذهب كان يبلغ سعره في مارس الماضي 5300 جنيه، وكان وقتها غالي للغاية، ولكن وصل الآن لـ 7 آلاف جنية، أي بزيادة 33%.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن السيدات دائما ما تقوم ببيع الذهب في أي ضائقة مادية، "يعني أنا اتعلمت بذهب أمي وذهب خالتي، كان أي زنقة تقول أرهن دول أو بيع دول"، موضحًا أن سبيكة الذهب وصلت حاليا لـ 1940 دولار، وهناك توقعات أن تصبح في أوائل عام 2021 بـ 3000 دولار، وهذه الأرقام لم يصل إليها الذهب من قبل سوى مرة فقط أو مرتان.

وتابع: "أتوقع أن لو في أخر السنة أو أول السنة الجديدة فيه لقاح لفيروس كورونا المستجد خرج للنور الذهب هينزل، لا أوصى ببيع أو شراء، كل مواطن يبيع ويشتري على مسؤوليته".