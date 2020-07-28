رئيس الوزراء اليمني: البحرية المصرية من المشاركين لتأمين باب المندب

قال معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، إن الملف اليمني كان يشوبه الكثير من المخاطر التي تهدد الأمن القومي اليمني والمصري على حد سواء، حيث مازالت مسألة تهريب السلاح عبر السفن الإيرانية عبر البحر الأحمر هو السائد خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الذي استمر لـ3 عقود.

وأضاف "عبدالملك"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردى، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الوضع صعب في عدن ولذلك كان من المهم النقاش مع مصر في هذا التوقيت الحرج، موضحا أن البحرية المصرية كانت من أوائل البحرية المشاركة في تأمين مضيق باب المندب بعد تحرير عدن، ولاتزال مسألة التعافي بالداخل اليمني بطئ.

وأكد أن الفترة الحالية تشهد إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية وإتمام التعافي في اليمن والذي ينشده اليمنين بشكل كبير، مشيرا إلى أنه بلاده تواجه الكثير من الصعوبات، حيث ان احتياجات اليمن ضخمة وتحاول الحفاظ على بنيتها الأساسية، حيث جاءت زيارته الأخيرة لمصر طلبا لدعم اليمن في التعافي والاستقرار السياسي المنشود، حيث إن تحقيقه على أرض الواقع سيسرع الكثير من الخطوات.