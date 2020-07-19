رئيس الوزراء اليمني: نعول على دعم مصر في بناء مؤسساتنا

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن بناء مؤسسات الدولة اليمنية تحدٍ كبير يواجه بلاده، ومن ثم فإنه كان من المهم أن يطلع على التجربة المصرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي، أن إنجاز الدولة اليمنية الحديثة ليس إنجازا يمنيًا فقط، لكنه إنجاز مصري، موضحًا أن بلاده تعول على مصر لدعمها بالخبرات والمعارف والدعم التقني والفني اللازم لإعادة بناء المؤسسات الحديثة في اليمن.

وأردف، أن بلاده عانت على مدار 5 سنوات بسبب تغلغل النفوذ الإيراني، مؤكدًا أن هذا التغلغل يستهدف مضيق باب المندب وأمن البحر الأحمر.

وأشار معين عبد الملك، إلى أنه تبادل وجهات النظر مع رئيس الوزراء في كافة المجالات الاقتصادية والكهرباء، والمقيمين اليمنيين في مصر، شاكرًا رئيس الوزراء ومصر على التسهيلات المقدمة لليمنيين حتى الآن، آملًا في وجود بعض التسهيلات الأخرى.

وأوضح، أنه ناقش مع مدبولي الدعم الصحي والتدريب والتأهيل في عدد من المجالات، حيث سيكون ذلك فاتحة لعدد من النقاشات واللقاءات الثنائية وعودة اللجنة العليا المشتركة التي انقطعت منذ عدة سنوات.