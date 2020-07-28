رئيس الوزراء اليمني: تخرجت في "هندسة القاهرة" مثل "مدبولي"

قال المهندس معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، إنه قد تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة، وحصل على درجتي الماجيستير والدكتوراه منها، مثله كمثل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري: "كلهم أساتذة تتلمذت على أيديهم".

وأضاف "عبدالملك"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردى، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن بلاده تعاني ولكن بإمكانهم البداية على أسس حديثة لدعم استقرار اليمن، موضحا أنه وعندما قابل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تناول الحديث عن تفاصيل الدعم المباشر التي تنتظرها اليمن من مصر لإصلاح الوضع والبناء على وضع جديد: "المدى الزمني لإنجاز العاصمة الإدارية الجديدة كان مفاجئا وضغط عليهم الرئيس السيسي لتحقيق ذلك الإنجاز".

وأكد أن القضية اليمنية تلقى دعما وإرادة سياسية مصرية حقيقية لاستقرار اليمن، طلبنا من القيادة المصرية خلاصة تجربتهم لتحقيق التنمية المستدامة التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية: "الأقرب لنا في النقل هي مصر، ونستفيد منها، وكافة الوزراء المصريين أذرعهم مفتوحة لنا ولتطوير بلادنا"، مشيرا إلى أن مصر تتعامل مع قضاياها بعملية جراحية وليس ترحيل للمشكلات كما كان في السابق.

وتابع: "ما شاهدناه في العاصمة الإدارية الجديدة نموذج فريد للتنمية العمرانية، وهناك رؤية موحدة بين القيادتين المصرية واليمنية لمفهوم الأمن القومي العربي، وتعافي مصر بعد 2011 بعد ركيزة مهمة للأمن القومي العربي".