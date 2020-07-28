صفحات نجوم الفن على سوشيال ميديا تتحول لدفتر عزاء لـ"طبيب الغلابة"

تحولت صفحات نجوم الفن عبر السوشيال ميديا، إلى دفتر عزاء لطبيب الغلابة، الذي وافته المنيه صباح الثلاثاء.

وكتب المطرب محمد فؤاد عبر فيس بوك: "رحمة الله علي إنسان وفقه الله لخدمة عباده.. نسأل الله أن يكون عمله خالصا لوجه الله.. وأن يجعل عمله الصالح في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته".

الفنان أحمد فهمي كتب عبر تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، كان إنسان عظيم، حاول يساعد الناس على قد ما يقدر، رحِم الله الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة".

وكتبت مي كساب عبر تويتر: "ورحل شهم طنطا البقاء لله في الدكتور محمد مشالي دكتور الغلابة إنا لله وإنا إليه راجعون".

والفنان أمير كرارة كتب: "اللهم ارحمه كما كان رحيماً بعبادك الفقراء، واجعله أغنى أغنياء جنّتك طبيب الغلابة".

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها بفيس بوك: "خبر حزين برحيل شخصية مؤثرة ورجل أفنى عمره من أجل مساعدة الغير، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الفنان محمد هنيدي طبيب الغلابة عبر تويتر: "ربنا يرحمك يا دكتور، رحلة عظيمة كان عنوانها العطاء وخدمة الغلابة".

وكتب المطرب أحمد سعد عبر تويتر: "البقاء لله.. اليوم فقدت الأرض جزء كبير من الحنية والعطاء والرحمة بوفاة هذا الدكتور العظيم.. ربنا يرحمه".

وتوفي صباح الثلاثاء الدكتور محمد مشالي، المعروف بطبيب الغلابة، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ولم ينقل إلى المستشفى.

والدكتور محمد مشالي، الشهير بـ"طبيب الغلابة" له عيادة في محافظة الغربية، يكشف فيها على مرضاه بتذكرة سعرها لا يتجاوز الـ10 جنيهات.