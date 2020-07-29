أهالي ضحيتي جريمة القتل بالسعودية يطالبان الملك وولي العهد بالقصاص

سادت حالة من الحزن قرية البطحة في نجع حمادي، بعد مقتل اثنين من أبنائهم على يد سعودي رميا بالرصاص غدرا أثناء إصلاحهما شيء متعلق بموقع معماري.

وتعيش أسرتي الشهيدين عادل عبد الإمام حسين، 37 عامًا، وعز الدين محمد عبدالشافي، 53 عامًا، حالة من الحزن الشديد، منذ تلقي نبأ مقتلهما عن طريق شقيق المجني عليه الأول، والذي يعمل أيضًا بالسعودية بعد أن أخبره خفير الموقع "سوداني الجنسية" بالواقعة.

وطالب ذوي المجني عليهما المملكة العربية السعودية والملك سلمان ين عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان، بسرعة القصاص من الجاني.

وقال أحمد محمود، ابن عم الضحية عادل عبداللاه، إن المجني عليهما يعملان نجارين في السعودية، وبدأ الخلاف بينهما وبين صاحب العمل "سعودي الجنسية"، بسبب خلاف على ماسورة سباكة خلال عملهم الذين يعملون به، وأن صاحب العمل طالبهم بالعمل في الماسورة فكان ردهم: "هذا العمل ليس عملهم أو صنعتهم".

وتابع "محمود"، أن القاتل توجه إلى سيارته فظن المجني عليهما أنه رحل، قبل أن يعود ببندقيته الآلية ويطلق عليهما الرصاص من الخلف، بينما هما منشغلان في عملهما، منوهًا إلى أن الجثتين حاليًا في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، وخلال الساعات المقبلة سيجري حسم إرسالما إلى مصر ودفنهم بمقابر قريتهم.