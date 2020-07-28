وزير الزراعة: الرئيس وجه بضرورة تواجدنا مع العاملين وحل مشكلاتهم

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحات اليوم، بمدينة الروبيكي، مؤكدا أن السيسي وجه رسالة للشعب، أن النجاح والتقدم يأتي بالعمل، كما شدد السيسي على المسؤولين، بضرورة التواجد مع العاملين وحل مشاكلهم، ووجه إلى ضرورة إتباع الاساليب العلمية في الإدارة.

وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الدولة تنفق المليارات، من أجل تحقيق تنمية مجتمعية واقتصادية، موضحًا في الوقت ذاته، ضرورة تطوير الري بالغمر واستبداله بنظم الري الحديث، فالدولة المصرية تبحث عن إيجاد مصادر متنوعة للري.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الري، على تطبيق نظم الري الحديثة، على مليون فدان كبداية لتطوير نظم الري في مصر من أجل توفير المياه، موضحًا أن العالم يعرف قيمة القطن المصري الناعم، طويل التيلة، والقيمة المضافة للقطن المصري ستزداد بعد غزله وتحويله لخيوط.