رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الزراعة: الرئيس وجه بضرورة تواجدنا مع العاملين وحل مشكلاتهم

كتب:

محمود البدوي
10:12 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
السيد القصير .. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

السيد القصير .. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحات اليوم، بمدينة الروبيكي، مؤكدا أن السيسي وجه رسالة للشعب، أن النجاح والتقدم يأتي بالعمل، كما شدد السيسي على المسؤولين، بضرورة التواجد مع العاملين وحل مشاكلهم، ووجه إلى ضرورة إتباع الاساليب العلمية في الإدارة.

وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الدولة تنفق المليارات، من أجل تحقيق تنمية مجتمعية واقتصادية، موضحًا في الوقت ذاته، ضرورة تطوير الري بالغمر واستبداله بنظم الري الحديث، فالدولة المصرية تبحث عن إيجاد مصادر متنوعة للري.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الري، على تطبيق نظم الري الحديثة، على مليون فدان كبداية لتطوير نظم الري في مصر من أجل توفير المياه، موضحًا أن العالم يعرف قيمة القطن المصري الناعم، طويل التيلة، والقيمة المضافة للقطن المصري ستزداد بعد غزله وتحويله لخيوط.

اقرأ المزيد:

السيد القصير: الزراعة المصرية شهدت نقلة غير مسبوقة في آخر 6 سنوات

بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

"الزراعة": تعيين السيد القصير رئيسا لبنك التنمية الزراعي خلفا لـ عطية سالم

السيد القصير: دعّم المشاركة الشعبية فى تمويل القناة

السيد القصير: عجز الموازنة و«الدعم» أبرز التحديات أمام «مرسى»